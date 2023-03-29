盤中速報 - 美食-KY(2723)急跌-2.11%報139.0元，成交1,049張

美食-KY(2723-TW)近5分K跌速2.11%，29日09:15報139.0元，成交1,049張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

美食-KY(2723-TW)近5日股價下跌3.08%，所屬產業為觀光事業，相關觀光類指數下跌0.02%。台灣加權指數上漲1.21%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+1,098 張
  • 外資買賣超：+710 張
  • 投信買賣超：+319 張
  • 自營商買賣超：+69 張
  • 融資增減：+374 張
  • 融券增減：+30 張

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