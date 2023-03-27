盤中速報 - 美食-KY(2723)股價急跌至142.5元，跌幅達9.24%

美食-KY(2723-TW)27日09:00股價下跌14.5元，報142.5元，跌幅9.24%，成交455張。
美食-KY(2723-TW)所屬產業為觀光事業，主要業務為咖啡飲料及烘培產品製造販售。
近5日股價上漲7.17%，台灣加權指數上漲2.99%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-328 張
- 外資買賣超：-467 張
- 投信買賣超：+131 張
- 自營商買賣超：+8 張
- 融資增減：+305 張
- 融券增減：-32 張
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