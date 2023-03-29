盤中速報 - 全新(2455)急拉2.01%報96.4元，成交3,411張

全新(2455-TW)近5分K漲速2.01%，29日09:08報96.4元，成交3,411張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
全新(2455-TW)近5日股價上漲3.22%，所屬產業為通信網路業，相關通信網路類指數上漲1.4%。台灣加權指數上漲1.21%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+209 張
- 外資買賣超：+491 張
- 投信買賣超：-927 張
- 自營商買賣超：+645 張
- 融資增減：+253 張
- 融券增減：-696 張
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投資本金$10,000收益
AI優化後報酬率
+14.01%
$11,401
原投組報酬率
+8.40%
$10,840
投組標的成分
40%
6485
20%
5222
20%
3025
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10%