盤中速報 - 全新(2455)急拉2.01%報96.4元，成交3,411張

全新(2455-TW)近5分K漲速2.01%，29日09:08報96.4元，成交3,411張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

全新(2455-TW)近5日股價上漲3.22%，所屬產業為通信網路業，相關通信網路類指數上漲1.4%。台灣加權指數上漲1.21%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+209 張
  • 外資買賣超：+491 張
  • 投信買賣超：-927 張
  • 自營商買賣超：+645 張
  • 融資增減：+253 張
  • 融券增減：-696 張

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