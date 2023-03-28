〈財報〉漲價助力 McCormick上季業績超出預期 重申全年財測不變

Cholula 醬料製造商 McCormick & Co Inc (MKC-US) 周二 (28 日) 發表的第 1 季銷售額和獲利超出預期，主要受益於多次漲價。

該公司重申 2023 年的銷售和獲利預測不變；其股價在周二盤前交易上漲 1.6% 至 75.24 美元。

這家總部位於馬里蘭州的食品公司一直在提高其產品價格，包括香料、混合料和調味料，以抵消疫情引起的供應鏈中斷和更高的人工費用帶來的成本壓力。

截至 2 月 28 日的第 1 季，該公司毛利率下降 80 個基點至 36%，低於第 4 季 380 點的降幅。

由於消費者更喜歡在家做飯，因為比外食便宜得多，因此對該香料製造商產品的需求在本季保持韌性。

根據 Refinitiv 的數據，該公司本季銷售額成長約 3% 至 15.7 億美元，超過分析師平均預期的 15.4 億美元。

該公司表示，約 2% 的銷售額成長受到分拆 Kitchen Basics 業務、退出俄羅斯消費者業務以及疫情導致的中國停產的影響。

在調整後的基礎上，其每股獲利 59 美分，超過分析師預期的每股 51 美分。

該公司表示，預計本季其消費者部門將達成更高的成長，因為它已經擺脫了退出俄羅斯和中國疫情封鎖的影響。

McCormick 在 2 月時表示計畫提高自動化程度，這可能會導致其美洲供應鏈勞動力減少 10%，以努力降低成本。