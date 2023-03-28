英國博彩巨頭威廉希爾被罰1920萬英鎊 創行業紀錄

英國博彩委員會周二 (28 日) 宣布，威廉希爾 (William Hill) 旗下的三家博彩公司將因未能保護消費者和薄弱的反洗錢控制，而支付 1920 萬英鎊的罰款，這是這一委員會成立史上開出的最大一筆罰單。

博彩委員會發現，新客戶可以在未接受適當檢查下，就在短時間內下注大筆款項，因此祭出高額的罰款。其中之一，是允許一名客戶在 20 分鐘內開立新帳戶，並花費 23000 英鎊，而沒有任何檢查。

另一個失誤是，允許一名客戶在 24 小時內開立帳戶並花費 18000 英鎊，另有客戶在兩天內花費 32500 英鎊—所有這些都沒有任何檢查。

委員會稱，他們「認真考慮」暫停威廉希爾的執照。

其中，經營威廉希爾網站的 WHG(國際) 有限公司將支付 1250 萬英鎊， mrgreen.com 的經營公司 Mr Green Limited 將支付 370 萬英鎊，威廉希爾組織有限公司將支付 300 萬英鎊，他們在全英國經營著 1344 家賭場。

英國博彩委員會執行長 Andrew Rhodes 表示，「當我們開始調查時，我們發現的失誤是如此普遍和令人擔憂，我們曾認真考慮吊銷執照。但由於運營商立即意識到他們的錯誤，並與我們合作迅速實施改進，我們轉而選擇了歷史上最大的執法罰款。」

反洗錢方面的失誤，包括允許客戶在沒有進行適當檢查的情況下存入大量資金—一位客戶在一個月內花掉並損失了 70134 英鎊，另一位客戶在五周內損失了 38000 英鎊，還有一位客戶在四天內損失了 36000 英鎊。