季財報公布：成長率達10%以上的成長股量化清單

一、5 個財報關注重點

通常在每年 11 月至隔年 3 月之間，上市櫃公司會有一段「財報空窗期」，這段時間相對缺少財務資訊可供參考，容易讓市場上各種利多或利空消息四處飛揚；如今，台北股市的上市櫃公司已陸續公布了第四季財報和年報，投資人可以密切留意那些營運表現優秀的公司，因為最終，股票的漲跌還是要看長期基本面的表現。

這裡提供 5 個值得關注的財務指標: 營收成長率、營業毛利率、稅後淨利成長率、股東權益報酬率、每股稅後淨利，這些指標可以幫助投資人更好地評估公司的經營績效和獲利能力。

(1) 營收成長率: 反映公司的營收在過去一段時間內增長的速度。

(2) 營業毛利率: 反映公司的營運利潤，也就是每一元營收中有多少被用來支付產品或服務的成本。

(3) 稅後淨利成長率: 反映公司的獲利能力，也就是公司經營活動所產生的稅後淨利與前一同期相比增長的速度。

(4) 股東權益報酬率: 衡量公司的經營效益，也就是每一元股東權益所產生的獲利能力，是評估公司經營績效的重要參考指標。

(5) 每股稅後淨利: 衡量公司獲利能力的指標，反映公司每一股普通股所對應的稅後淨利，是投資者評估公司獲利能力的重要參考指標之一。

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二、成長率達 10% 以上的成長股量化清單

以 XQ 全球贏家篩選已公告第四季財報的企業，財務量化數據條件如下：

(1) 營收成長率 > 10%。

(2) 營業毛利率 > 10%。

(3) 稅後淨利成長率 > 10%。

(4) 股東權益報酬率 > 10%。

(5) 每股稅後淨利 > 0 元。

透過這樣的量化數據條件，下圖為符合的十檔標的，讀者可以再依據自身習慣做調整，例如股價如果太高導致流動性偏低，那麼可以將其捨去，或者自由修改數據條件放寬或者嚴謹，但請一定要注意，實際交易必須考慮的因素還有資金控管、停利停損，或者不可預期衝擊。（完整 19 檔量化清單請參考此連結）

* 選股條件僅為範例教學不作為買賣建議。

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