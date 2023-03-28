盤中速報 - 聯亞(3081)急拉2.21%報139.0元，成交3,352張

聯亞(3081-TW)近5分K漲速2.21%，28日10:34報139.0元，成交3,352張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

聯亞(3081-TW)近5日股價上漲17.39%，所屬產業為通信網路業，相關通信網路類指數上漲6.12%。櫃買指數上漲3.01%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+807 張
  • 外資買賣超：+933 張
  • 投信買賣超：-472 張
  • 自營商買賣超：+346 張
  • 融資增減：+3,336 張
  • 融券增減：-71 張

最新相關新聞

鉅亨AI投組

根據標的評分機制自動配置，使用AI優化效率前緣，創造高報酬率的投組。

try AI optimize

投資本金$10,000收益

AI優化後報酬率

+24.42%

$12,442

原投組報酬率

+15.02%

$11,502

投組標的成分

  • 40%

    東科-KY

    5225

  • 20%

    材料-KY

    4763

  • 20%

    美食-KY

    2723

  • 10%

    jpp-KY

    5284

  • 10%

    貝萊德美國中型企業價值基金 A2

相關貼文

prev icon
next icon

相關新聞