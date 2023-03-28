盤中速報 - 聯亞(3081)急拉2.21%報139.0元，成交3,352張

聯亞(3081-TW)近5分K漲速2.21%，28日10:34報139.0元，成交3,352張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
聯亞(3081-TW)近5日股價上漲17.39%，所屬產業為通信網路業，相關通信網路類指數上漲6.12%。櫃買指數上漲3.01%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+807 張
- 外資買賣超：+933 張
- 投信買賣超：-472 張
- 自營商買賣超：+346 張
- 融資增減：+3,336 張
- 融券增減：-71 張
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投組標的成分
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