遭IQE搶單？聯亞：未收到任何通知 出貨一切正常

天風國際分析師郭明錤近期指出，英國磊晶大廠 IQE 將取代聯亞 (3081-TW)，成為蘋果 (AAPL-US) iPhone 15 系列的近接感測器 (Proximity sensor) 的磊晶片供應商，聯亞今 (27) 日指出，未接收到客戶任何通知、出貨正常。

聯亞表示，業務團隊並未收到晶片廠任何更改供應商的通知，目前手上訂單一切正常。郭明錤此前認為，iPhone 15 近接感測器將放在動態島內，因此 Finisar 將改供應波長 940nm 的近接感測器，磊晶供應商將改為 IQE。

近接感測器為聯亞消費 LD、PD 其中的終端應用的一部分， 消費端產品去年下半年起逐步成為營收成長動能，去年第四季 LD、PD 營收各佔 18-20%，10G LD 占 15%，與 25G LD 8-10%、矽光產品 10% 以下、PD/APD 占 33-38%。

展望第二季，聯亞認為，美系客戶即將進入備貨期，預計第二季消費端產品出貨可望增溫，帶動第二季表現優於第一季；至於 800G 進度，今年以來出貨持續躍進，預估第二季出貨量將進一步較本季倍增。

聯亞認為，手機磷化銦 (InP) 感測器與雷射需求強勁，今年將不會更改設計，預計 InP 感測器將擴散至更多型號，客戶也指出，今年需求量將較去年成長 15% 以上。