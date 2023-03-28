盤中速報 - 智擎(4162)急跌-2.22%報110.0元，成交1,062張

智擎(4162-TW)近5分K跌速2.22%，28日09:33報110.0元，成交1,062張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

智擎(4162-TW)近5日股價上漲7.66%，所屬產業為生技醫療業，相關生技醫療股價指數上漲4.54%。櫃買指數上漲3.01%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-333 張
  • 外資買賣超：-501 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+168 張
  • 融資增減：+512 張
  • 融券增減：+59 張

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