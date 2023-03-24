盤中速報 - 智擎(4162)急拉2.31%報110.5元，成交1,392張

智擎(4162-TW)近5分K漲速2.31%，24日10:27報110.5元，成交1,392張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
智擎(4162-TW)近5日股價上漲0.97%，所屬產業為生技醫療業，相關生技醫療股價指數上漲3.24%。櫃買指數上漲4.68%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+52 張
- 外資買賣超：+241 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-189 張
- 融資增減：+107 張
- 融券增減：-61 張
最新相關新聞
智擎(4162-TW)近5分K漲速2.31%，24日10:27報110.5元，成交1,392張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
智擎(4162-TW)近5日股價上漲0.97%，所屬產業為生技醫療業，相關生技醫療股價指數上漲3.24%。櫃買指數上漲4.68%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
最新相關新聞
投資本金$10,000收益
AI優化後報酬率
+34.49%
$13,449
原投組報酬率
+28.77%
$12,877
投組標的成分
40%
6143
20%
2402
20%
6160
10%
3022
10%