盤中速報 - 智擎(4162)急拉2.31%報110.5元，成交1,392張

智擎(4162-TW)近5分K漲速2.31%，24日10:27報110.5元，成交1,392張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

智擎(4162-TW)近5日股價上漲0.97%，所屬產業為生技醫療業，相關生技醫療股價指數上漲3.24%。櫃買指數上漲4.68%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+52 張
  • 外資買賣超：+241 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-189 張
  • 融資增減：+107 張
  • 融券增減：-61 張

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