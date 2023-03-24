盤中速報 - 智擎(4162)股價拉至漲停，漲停價114.0元，成交4,219張

智擎(4162-TW)24日13:04上漲10元，股價漲停報114.0元，委買44張、委賣610張，成交4,219張。
主要業務為新藥開發。所屬產業為生技醫療業，相關生技醫療股價指數近5日上漲3.24%。
智擎(4162-TW)近5日股價上漲0.97%，櫃買指數上漲4.68%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+52 張
- 外資買賣超：+241 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-189 張
- 融資增減：+107 張
- 融券增減：-61 張
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