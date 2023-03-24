盤中速報 - 中裕(4147)急拉2.42%報93.0元，成交7,584張

中裕(4147-TW)近5分K漲速2.42%，24日10:01報93.0元，成交7,584張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
中裕(4147-TW)近5日股價上漲20.67%，所屬產業為生技醫療業，相關生技醫療股價指數上漲3.24%。櫃買指數上漲4.68%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+3,335 張
- 外資買賣超：+2,249 張
- 投信買賣超：+964 張
- 自營商買賣超：+122 張
- 融資增減：+2,098 張
- 融券增減：+93 張
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近5日籌碼
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投資本金$10,000收益
AI優化後報酬率
+33.10%
$13,310
原投組報酬率
+23.34%
$12,334
投組標的成分
40%
6143
20%
2402
20%
6160
10%
3022
10%