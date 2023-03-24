盤中速報 - 中裕(4147)急拉2.42%報93.0元，成交7,584張

中裕(4147-TW)近5分K漲速2.42%，24日10:01報93.0元，成交7,584張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

中裕(4147-TW)近5日股價上漲20.67%，所屬產業為生技醫療業，相關生技醫療股價指數上漲3.24%。櫃買指數上漲4.68%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+3,335 張
  • 外資買賣超：+2,249 張
  • 投信買賣超：+964 張
  • 自營商買賣超：+122 張
  • 融資增減：+2,098 張
  • 融券增減：+93 張

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