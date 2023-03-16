盤中速報 - 光頡(3624)急拉2.39%報68.5元，成交1,819張

光頡(3624-TW)近5分K漲速2.39%，16日09:08報68.5元，成交1,819張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

光頡(3624-TW)近5日股價上漲1.21%，所屬產業為電子零組件業，相關電子零組件類指數下跌3.22%。櫃買指數下跌3.19%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+2,480 張
  • 外資買賣超：+253 張
  • 投信買賣超：+2,600 張
  • 自營商買賣超：-373 張
  • 融資增減：+400 張
  • 融券增減：-233 張

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