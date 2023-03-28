世銀︰全球經濟恐陷「失落十年」

世界銀行週一 (27 日) 發布報告警示，諸如全球勞動人口老化和民間投資下滑等一系列經濟風險正限制經濟增長，如果不加以重視，全球經濟恐將迎來「失落的十年」。

世銀發布報告預測，從現在到 2030 年，全球國內生產毛額 (GDP) 年增率可能會下降到 2.2%，比 2000 年到 2010 年的 3.5% 低近三分一。

世銀首席經濟學家 Indermit Gill 指出：「如今，幾乎所有推動經濟發展的經濟力量都在退卻，全球經濟可能正在醞釀失落的十年」。

該報告指出，全球經濟放緩的主因是生產率增長放緩，而這個趨勢因新冠疫情和俄烏戰爭而加劇，生產率可能會以 2000 年以來的最慢速度增長。

生產率是收入和薪資增長的關鍵，人們多認為，工作效率受到一系列因素的影響，包括倦怠率攀升、對工作的不滿，以及遠距工作時代雇主和員工之間缺乏理解和信任，但世銀指出，全球勞動力老化正在成為 21 世紀的關鍵人口問題之一。

在日本和韓國等快速老齡化的國家，年輕勞動力的缺乏已經拖累經濟增長前景。在美國、中國和多個歐洲國家，越來越多的人進入退休年齡，卻沒有足夠的年輕人來替代他們，這也成為一個日益嚴峻的挑戰。人口老化引發人們對政府預算緊張的擔憂，而在法國等國退休制度改革方案，遭到民眾的抵制和抗議。

該報告提到，由於富裕國家和發展中國家的人口老化，全球勞動力增長緩慢，而新冠疫情造成的全球兒童學習損失預計將對人力資本造成更大拖累。與此同時，俄烏戰爭使國際關係緊張，破壞全球經濟活動。

不過，世銀指出，雖然全球經濟成長速度正在下降，但可以透過激勵工作、提高生產率和加速投資的政策扭轉此一趨勢。