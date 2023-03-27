沙烏地阿美斥人民幣246億元 收購榮盛石化股權

沙烏地阿美石油公司（Saudi Aramco）以每股人民幣 24.3 元的價格收購榮盛石化 (002493-CN)10% 加一股股份，對價總額為人民幣 246 億元（36 億美元），溢價達到 88%，此舉再次顯示該公司再次擴大中國投資版圖。

榮盛石化周一（27 日）收盤價為 12.91 元，該筆交易溢價約 88%。交易完成後，沙烏地阿美將持有榮盛石化 10% 加一股股份。

此外，榮盛石化表示，透過簽訂上述協議，公司及子公司將進一步鞏固與沙烏地阿美現有原油採購業務的合作關係，獲取每日 48 萬桶的長期穩定的原油供應，以及其他化工原物料的供應，並有望進一步擴展化工產品的海外銷售管道，保障石油化工品產業鏈的穩定性。

榮盛石化公告顯示，公司與沙烏地阿美簽訂的《原油採購協議》等一攬子協議約定初始固定期限為二十年，後續已五年為其延長。

除原物料採購協議外，雙方還簽訂原油儲存框架協議以及技術分享框架協議，沙烏地阿美提供與技術（包括但不限於煉油和石化產業的技術）有關的適當訊息，雙方利用其優勢進行技術互補，共同開發滿足未來市場需求的新技術、工藝和設備等。

雙方還同步簽屬《補充協議》，約定在沙烏地阿美持有榮盛石化不少於 9.84 萬股股份期間內，榮盛控股同意行使其目前擁有、之後取得或榮盛控股有權行使投票權的所有股份的投票權，以促使沙烏地阿美提名的個人應待被選舉加入公司董事會。

另外，沙烏地阿美本次受讓股份交割日起 3 年內，榮盛石化承諾：公司應持有不低於 51% 的浙石化股權；榮盛石化外的任何人士均無權直接或間接指示或促使指示浙石化的管理和政策，榮盛石化不得出售浙石化的全部或實質全部資產或業務。

榮盛石化表示，2022 年，公司基於現有的原油採購協議，向沙特阿美及其關聯方購買了約 603 億元的原油等原材料，占公司同類交易的比例為 21%。2023 年 1-2 月， 公司向沙特阿美及其關聯方購買了約 90 億元的原油等原材料。