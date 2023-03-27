外資賣超華新、華邦電共3.49萬張 逆勢加碼三檔ETF

台股今 (27) 日下跌 84 點，外資現貨賣超 8.74 億元外，台指期淨多單也降至 4357 口，減少 6743 口。個股方面，外資調節華新集團旗下華新及華邦電共 3.49 萬張最多；買超則有加碼國泰永續高股息、元大台灣 50、元大高股息等三檔 ETF 共 1.76 萬張。

外資賣超華新 2.14 萬張、華邦電 1.34 萬張，再來依序為東元 8042 張、鴻海 7561 張、力積電 6176 張、奇鋐 6047 張、漢翔 5890 張、毅嘉 3981 張，傳產則以台泥 3851 張、正新 3666 張等遭調節較多。

外資買超最多的是臺企銀 1.02 萬張，也買超開發金 5609 張；ETF 方面，有國泰永續高股息 8105 張、元大台灣 50 4876、元大高股息 4697 張。

電子股以英業達 7648 張最多，再來還有友達 5289 張、宏達電 3737 張、宏碁 3436 張、世界 3157 張、啟碁 3081 張等。另外，外資也買超航運股長榮航 5307 張、長榮 4911 張、新興 3911 張。

投信買超最多個股為華邦電 3791 張、欣興 2951 張，緯創及南亞科各逾 1300 張，茂達及威剛各 1200 多張，光頡 1156 張、華星光 900 張，另也買超元大台灣 50 1350 張、元大高股息 860 張。

投信賣超最多是中鋼 2115 張，再來是鴻海 2033 張、華新 1424 張，中興電及聯電各逾 1200 張，台半及胡連各逾 1100 張，臺企銀 1015 張，康舒及國泰金各 9000 多張。