成年禮金6/6開放領取 藝文產業估注入逾70億元商機

行政院今 (27) 日召開記者會，文化部宣布，18-21 歲 1200 點成年禮金將於 6 月 6 日正式開放領取，並將加碼獨立書店購書點數 2 點加贈 1 點，可望為藝文產業帶來商機逾 70 億元；另外，針對國中、小及高中推出一日文化體驗，預計 3 年達成 4000 車次、15 萬人次目標。

文化部說明，首波方案將在 6 月 6 日推出成年禮金，針對 2001 年 9 月 1 日至 2005 年 12 月 31 日出生的 18 至 21 歲青年，發放每人 1200 點，可用於看表演、看國片、實體書店購書、參觀博物館、買文創及工藝品、參加社區文化小旅行等。

文化部指出，成年禮金預計發放人數近 100 萬人，全國至少 1 萬個藝文消費點，預期為藝文產業帶來商機逾 70 億元。

同時，考量藝 FUN 券約有 6 成用於書店，且其中 8 成 5 集中連鎖書店，為支持獨立書店營運，特別加碼成年禮金至非連鎖且獨立經營的實體書店，以及偏遠地區非連鎖圖書銷售據點消費，點數將加碼 2 點贈送 1 點，最多放大至 1800 點。

為讓高中職、國中及國小學生有更多的文化體驗機會，文化部將與地方政府合作辦理「校外文化體驗一日遊」，以偏鄉地區學生為優先，鼓勵學校帶領學生到文化部所屬館所或鄰近地方文化設施、場域等參訪，並搭配導覽、節目欣賞、體驗等活動。

文化部預計至 2025 年達成各縣市至少 100 車次，全國合計 4000 車次、15 萬人次目標，讓學生「走出教室、走進藝文場域」。

為使文化部所屬館所共同投入疫後振興行列，文化部長史哲也特別提出，除成年禮金適用範圍納入公有博物館、美術館外，文化部所屬館所及國表藝等，皆應「動起來」，積極規劃專屬活動，搶攻成年禮金市場，並投入校外體驗活動培養更多觀眾群。

此外，為補足偏鄉藝文展演資源有限，且歷經 3 年疫情大型戶外演出幾乎停擺，偏鄉民眾藝文活動參與機會更為匱乏情況。文化部預計自 7 月起至年底，陸續於偏鄉辦理 10 場次大型展演活動，包含音樂、舞蹈、戲劇、馬戲、偶戲等，也將配合辦理藝術市集，邀請各類藝術工作者參與展售，提供成年禮金使用方案等，讓藝文參與機會深入台灣各個角落。