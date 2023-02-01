〈聯亞法說〉Q1營收估持平去年同期 美矽光客戶擴大800G拉貨

聯亞 (3081-TW) 今 (1) 日召開法說會，公司表示，第一季適逢電信設備市場淡季、中國疫情高峰與春節影響，營收將與去年同期持平，不過，美系 ISP 大廠正擴大 800G 產品拉貨，目前訂單規模已較前季增加幾乎一倍。

聯亞表示，中國地區疫情自 12 月底快速擴散，多數客戶員工確診比例高，影響第一季生產與新訂單作業，加上春節假期工作天數縮短，同時，1-2 月為中國電信市場淡季，預計第一季營收將持平去年同期，而由於消費性產品減少，估毛利率將落在第三、四季水準之間。

至於今年，聯亞指出，資料中心與消費性兩業務展望將較前一次法說會更為保守，主因美國、全球經濟展望不確定性高，各應用面來看，電信今年成長看增，資料中心則將較去年小幅成長，而消費性客戶需求提升下，今年期望可望較去年成長，但不會比照去年的年成長幅度，毛利則將優於去年。

電信業務中，在中國東數西算、FTTR 政策需求帶動下，中國電信客戶自去年第四季起便開始增加訂單，預計今年基地台產品出貨量較去年成長，第一季電信產品比重機會達到 50-55%，全年估 40-45%。

矽光方面，今年 1 月已開始出貨 800G 產品給美國網路大廠，800G 用兩組 400G 產品，每個光收發模組對雷射晶片需求將增加一倍，由於該客戶 800G 為確定的新政策，預計不會受客戶資本支出下調影響；另外， 400G 矽光產品將持續出貨給所有客戶。

聯亞表示，目前 800G 只有一家美系 ISP 廠商採用，其它美系客戶都還在 400G 階段，而中國客戶才正要從 100、200G 升級到 400G，所有矽光客戶中，除了一家在中國，其它皆為美國客戶，預計今年還會有 4-5 個專案分別進入量產。

消費性業務中，目前手機磷化銦 (InP) 感測器與雷射需求最強勁，今年將不會更改設計，預計 InP 感測器將擴散至更多型號，客戶也指出，今年需求量將較去年成長 15% 以上。