盤中速報 - 世芯-KY(3661)急拉2.0%報1275.0元，成交360張

世芯-KY(3661-TW)近5分K漲速2%，27日09:03報1275.0元，成交360張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
世芯-KY(3661-TW)近5日股價上漲4.15%，所屬產業為半導體業，相關半導體類指數上漲3.57%。台灣加權指數上漲2.99%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-490 張
- 外資買賣超：+149 張
- 投信買賣超：-547 張
- 自營商買賣超：-92 張
- 融資增減：-76 張
- 融券增減：-540 張
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投資本金$10,000收益
AI優化後報酬率
+26.61%
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原投組報酬率
+19.14%
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投組標的成分
40%
8478
20%
5203
20%
6533
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