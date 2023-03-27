善用薪轉戶 專家一招教您輕鬆準備退休金

國發會於今年 3/1 公布 1 月台灣景氣對策信號，對策信號綜合判斷分數降至 11 分，較上個月減少 1 分，創下 2009 年 5 月以來，逾 13 年低點，燈號連續三個月亮出低迷的藍燈，因此在景氣疲弱之下，企業與員工在開支上面更要能精打細算。

薪轉戶「隱藏版」福利 好康一把抓

而對於上班族最有感的就屬於每個月固定會有薪水入帳的薪轉戶，一般銀行除了提供存匯款、換匯服務之外，特別針對往來企業的薪轉戶給予「隱藏版」福利，上班族還能透過薪轉戶的福利幫自己輕鬆理財。

以一般的薪轉戶來說，福利包括基金投資、貸款、信用卡免年費等優惠，除了每月給予轉帳、匯款的免手續費優惠外，存款利率也高於一般 新台幣活儲 牌告利率，以兆豐銀行來說，薪轉戶活儲的存款餘額在 100 萬元以內，牌告利率 0.565%，優於新台幣活儲利率 0.555%。

除了可節省轉帳、匯款的手續費，活儲也能增加些微的利息收益外，薪轉戶的理財相關優惠也是投資省成本的好幫手。以基金申購來說，投資人在下單後必須額外支付手續費、基金申購手續費、信託管理費等支出，林林總總加起來也是一筆不小的成本費用，這時候如能善用薪轉戶的手續費折扣，不僅能節省投資成本，也能進一步放大投資收益率，達到自己的投資目標。

搭上景氣循環藍燈投資機會

尤其在台灣景氣對策信號連續亮出代表「低迷」的藍燈時，投資人就要低檔進場佈局，當出現景氣熱絡的紅燈時，投資人就要逢高賣股，因此就有專家所說的「藍燈買股票，紅燈數鈔票」這句諺語。

加上未來勞工退休金「繳多領少」幾乎已成定局，以及民生物價持續上漲的壓力，上班族未來想靠社會保險和企業提撥做為退休金來源，恐將面臨實質購買力下降的窘境。兆豐銀行建議，對於上班族想要投資理財但又無法花時間關注市場動態的人來說，在眾多的投資工具當中，透過定期定額的方式投資共同基金，可說是相對理想的選擇。

上班族可以設定每月薪水的投資比例，在薪水提撥之後立即定期定額來進行基金理財，除了免費心關注市場波動外，還可享受時間複利所帶來的效果，加上近期市場波動大，透過定期定額方式，分批進場佈局不斷累積基金的單位數，也可拉長扣款時間與次數，攤平投資成本，加上在景氣循環週期中的藍燈持續投資，可能有助於提高投資勝率，讓投資人享受定期定額所帶來微笑曲線的投資收益。

輸入折扣專屬碼 基金手續費下殺 1 折

即日起至 112 年 9 月 30 日，兆豐銀行針對新開立基金信託帳戶的薪轉客戶，只要在同年的 10 月 31 日前，透過網路銀行或是行動銀行，以定期定額的方式申購基金就能享有專屬的折扣優惠。

兆豐銀行提醒，除了透過網銀通路下單，也要記得在基金申購畫面選取專屬行銷代碼「112NEWSLR」，就能享該筆信託編號存續期間內，申購手續費 1 折優惠。

除此之外，薪轉戶換匯也有匯率減碼優惠，以美元來說，臨櫃購買美元現鈔，可享匯率減碼 2 分優惠；持兆豐銀金融卡在兆豐銀行的外幣提款機提領現鈔、線上結匯、網路及行動銀行辦理結購、售外幣存款交易，同樣享有匯率減碼優惠。

兆豐銀行薪轉戶理財優惠專案: https://megabk.tw/4s2gny

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