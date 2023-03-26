電視面板反彈拚回現金成本 顯示展下月登場

顯示器面板產業迎來春燕，根據市調機構集邦 (TrendForce) 面板報價資訊顯示，電視面板價格已在 3 月出現反彈，單月平均漲幅落在 3-9%，同時 IT 面板價格也出現止跌訊號，若後續進一步反彈向上，可望逐步往現金成本靠攏，並助力廠商虧損收斂，而年度盛會 Touch Taiwan 2023 也將在 4 月 19 日至 21 日登場。

觀察 3 月各尺寸電視面板價格全面喊漲，為去年 11 月短暫調升後再度迎來漲勢，反映各大面板廠承受龐大虧損壓力，積極透過嚴控稼動率策略，翻轉整體面板供需狀況。

TrendForce 數據顯示，3 月底 32、43、55、65 吋電視面板報價分別落在約 30、52、88、120 美元，單月漲幅落在 3.45%、4%、6.02%、9.09%，TrendForce 研究副總范博毓就指出，因先前跌價循環中，大尺寸產品跌幅較深，因此在這一波價格上漲中，中大尺寸產品的漲勢將更為明顯，目標是能夠將面板價格快速拉回至現金成本水位。

由於面板價格自 2021 年下半年以來持續下跌，甚至殺破現金成本價，導致廠商幾乎是「每賣出一片面板就賠一片」，以台廠面板雙虎友達 (2409-TW)、群創 (3481-TW) 為例，去年就分別大虧 211.01、279.9 億元，雙雙寫下近十年低點，也吐回 2021 年因疫情紅利所帶來的近 4 成獲利。

因此，現階段對於面板廠而言，降低虧損為首要任務，隨著整體供應鏈庫存逐步去化到健康水準後，雙虎高層也捎來產業好消息，群創在 3 月初法說會時透露，市場端確實開始有需求回升，有客戶提前來談下半年黑五購物節訂單，友達則說，看到剛性需求回溫，且見客戶頻率變高，不只電視、資訊產品也有急單發生。

另一方面，顯示器年度盛會 Touch Taiwan 2023 系列展也將在今年 4 月 19 日至 21 日登場，主辦單位之一的台灣顯示器產業聯合總會 (TDUA) 表示，智慧座艙與 Mini/Micro LED 的關鍵技術搭配，將是本屆展覽重點，除面板雙虎外，包含元太 (8069-TW)、聚積 (3527-TW)、富采 (3714-TW)、康寧 (GLW-US)、默克 (MRK-US)、GIS-KY(6456-TW)、錼創 (6854-TW)、明基材 (8215-TW) 等也將參展。