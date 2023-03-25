鉅亨速報 - Factset 最新調查：美食-KY(2723-TW)EPS預估上修至6元，預估目標價為180元

根據FactSet最新調查，共9位分析師，對美食-KY(2723-TW)做出2023年EPS預估：中位數由5.86元上修至6元，其中最高估值7.92元，最低估值5.43元，預估目標價為180元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|7.92
|9.15
|11.25
|最低值
|5.43
|7.3
|11.25
|平均值
|6.38
|7.85
|11.25
|中位數
|6
|7.51
|11.25
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|22,000,940
|24,803,840
|27,881,000
|最低值
|20,688,000
|22,096,000
|27,881,000
|平均值
|21,392,530
|23,342,070
|27,881,000
|中位數
|21,446,500
|23,038,000
|27,881,000
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2020年
|2019年
|2018年
|EPS
|6.07
|5.64
|5.18
|9.26
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|19,861,133
|19,679,455
|23,156,921
|24,115,084
詳細資訊請看台股內頁：
https://invest.cnyes.com/twstock/TWS/2723/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。