盤中速報 - 美食-KY(2723)急跌-2.0%報147.5元，成交571張

美食-KY(2723-TW)近5分K跌速2%，14日09:06報147.5元，成交571張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
美食-KY(2723-TW)近5日股價下跌6.39%，所屬產業為觀光事業，相關觀光類指數下跌7.2%。台灣加權指數下跌1.29%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-268 張
- 外資買賣超：+2,438 張
- 投信買賣超：-2,463 張
- 自營商買賣超：-243 張
- 融資增減：-15 張
- 融券增減：-8 張
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投資本金$10,000收益
AI優化後報酬率
+26.64%
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原投組報酬率
+19.51%
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投組標的成分
40%
2636
20%
5258
20%
6245
10%
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10%