盤中速報 - 美食-KY(2723)急跌-2.0%報147.5元，成交571張

美食-KY(2723-TW)近5分K跌速2%，14日09:06報147.5元，成交571張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

美食-KY(2723-TW)近5日股價下跌6.39%，所屬產業為觀光事業，相關觀光類指數下跌7.2%。台灣加權指數下跌1.29%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-268 張
  • 外資買賣超：+2,438 張
  • 投信買賣超：-2,463 張
  • 自營商買賣超：-243 張
  • 融資增減：-15 張
  • 融券增減：-8 張

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