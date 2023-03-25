鉅亨速報 - Factset 最新調查：京鼎(3413-TW)EPS預估上修至20.8元，預估目標價為210元

根據FactSet最新調查，共7位分析師，對京鼎(3413-TW)做出2023年EPS預估：中位數由20.25元上修至20.8元，其中最高估值22.39元，最低估值14.23元，預估目標價為210元。

市場預估EPS

預估值 2023年 2024年
最高值 22.39 27.3
最低值 14.23 20.7
平均值 19.28 24
中位數 20.8 24

市場預估營收

預估值
(單位：新台幣千元)		 2023年 2024年
最高值 15,290,000 17,591,000
最低值 12,184,000 15,776,000
平均值 13,350,000 16,683,500
中位數 13,121,000 16,683,500

歷史獲利表現

項目 2022年 2021年 2020年 2019年
EPS 24.64 17.01 14.91 7.85
營業收入
(單位：新台幣千元)		 14,843,221 12,246,437 9,942,056 7,305,825

詳細資訊請看台股內頁：
https://invest.cnyes.com/twstock/TWS/3413/financials/ratios

最新相關新聞

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

鉅亨AI投組

根據標的評分機制自動配置，使用AI優化效率前緣，創造高報酬率的投組。

try AI optimize

投資本金$10,000收益

AI優化後報酬率

+31.09%

$13,109

原投組報酬率

+25.32%

$12,532

投組標的成分

  • 40%

    東哥遊艇

    8478

  • 20%

    訊連

    5203

  • 20%

    晶心科

    6533

  • 10%

    智原

    3035

  • 10%

    富蘭克林公用事業基金美元A1股

相關貼文

prev icon
next icon

相關新聞