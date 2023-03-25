鉅亨速報 - Factset 最新調查：京鼎(3413-TW)EPS預估上修至20.8元，預估目標價為210元

根據FactSet最新調查，共7位分析師，對京鼎(3413-TW)做出2023年EPS預估：中位數由20.25元上修至20.8元，其中最高估值22.39元，最低估值14.23元，預估目標價為210元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|最高值
|22.39
|27.3
|最低值
|14.23
|20.7
|平均值
|19.28
|24
|中位數
|20.8
|24
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|最高值
|15,290,000
|17,591,000
|最低值
|12,184,000
|15,776,000
|平均值
|13,350,000
|16,683,500
|中位數
|13,121,000
|16,683,500
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|24.64
|17.01
|14.91
|7.85
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|14,843,221
|12,246,437
|9,942,056
|7,305,825
詳細資訊請看台股內頁：
https://invest.cnyes.com/twstock/TWS/3413/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。