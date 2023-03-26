盛弘敏盛智醫城Q2營運效益顯 每日門診量達千人

盛弘 (8403-TW) 集團旗下醫療場域「敏盛智醫城」將於 5 月正式營運，提供亞健康民眾服務為主，預計每日門診量將可達 1000 人，並為第二季營運再添新動能。

敏盛智醫城為台灣第一座智慧醫療城，位於桃園市中心區，其中一號館的智慧門診中心「智醫診所」已開始試營運，提供 13 種專科服務，包括心臟內科、內分泌科、腸胃肝膽科、胸腔內科、腎臟科、神經科、家醫科、一般外科、泌尿科、骨科、神經外科、婦科、醫美；二號館則有躍獅智醫城藥局、健康餐飲與領藥櫃檯。

盛弘指出，繼盛雲康寓後，智醫診所、躍獅智醫城藥局也開始試營運，敏盛智醫城提供高品質醫療照護服務，預計盛弘投資效益將於第二季開始展現。

盛弘表示，敏盛智醫城由集團旗下方鼎資訊與醫電數位，共同規劃與建置次世代智慧醫療資訊系統 (DIGI-HIS)，充分呈現智慧醫療與雲端平台的數位整合服務，除了就醫流程全程以 APP 完成外，醫療資訊系統 (HIS) 串連生理數值量測設備。

而躍獅智醫城藥局將健康諮詢結合健康元素，包括與 X-Foodie 合作提供低卡飲品、輕食，另外有衛教講座場地以及設備體驗區，可免費測量身體組成分析、體驗健身鏡等智慧健身器材，由藥師根據量測數據提供保健諮詢、營養補充建議。

將醫院、診所、藥局系統串接，期望同樣有意打造智慧醫療新標準的生醫新創公司、系統業者、智慧醫材等各界業者，將敏盛智醫城當作基地，共同研發整合型服務系統建構示範性營運平台。

盛弘受惠健康管理部及躍獅連鎖藥局業務穩定，去年全年稅後純益 2.94 億元，創新高，年增 26.34%，每股純益 2.45 元。