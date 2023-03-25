經長視察南科再生水廠 4月底前估每日供應3.8萬噸

經濟部長王美花今 (25) 日南下視察國科會轄下台南科學園區再生水廠、產業節水效益，對於園區因應水情不佳，以再生水使生產完全不受影響，降低自來水使用給予肯定，而南科也預期 4 月底前，每日再生水供給量可望提升至 3.8 萬噸。

旱災中央災害應變中心 3 月 1 日成立後，即要求產業節水，目前南科園區節水率 13.53%，已達節水 10% 目標，廠商生產不受水情影響，節省水量每日約 2.87 萬噸，此外，南科園區自建再生水廠每日可供應 1 萬噸再生水，平均每滴水利用達 3.5 次以上。

經濟部表示，王美花在旱災中央災害應變中心要求營建署加速再生水供水時程，台南地區另有永康廠及安平廠 2 座再生水廠，其中，永康廠第一期每日供應 0.8 萬噸，安平廠預計 4 月 2 日正式營運每日供應 1 萬噸、4 月底前再增量 1 萬噸，若再加上南科園區自建再生水廠每日供應 1 萬噸，合計每日可供應 3.8 萬噸再生水。

此外，經濟部補充，2023 年穩定南部供水抗旱計畫各項工作在工程人員全力趕工下，進度超前，預計 4 月底前至少可增供每日 13.6 萬噸水量，進一步提升供水韌性，落實區域治理，而根據中央氣象局預報未來幾天春雨鋒面來臨，部長也已指示全國各水庫人工增雨工作人員就位，視雲層狀況機動人工增雨。

不過旱災中央災害應變中心第 2 次工作會報後，宣布自 3 月 22 日起，新竹、苗栗、台中 (含北彰化) 地區轉為水情提醒綠燈；3 月 30 日起，高雄地區則將由減壓供水黃燈轉為減量供水橙燈，其他各地區水情燈號則暫時維持現況不變。