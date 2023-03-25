裕國去年獲利腰斬EPS 1.14元 擬擴大冷凍冷藏倉儲營運版圖

經營肉品、倉儲、營建事業的裕國 (8905-TW) 去 (2022) 年營運衰退，今 (25) 日公布全年財報，稅後純益 1.32 億元，年減 54.75%，每股純益 1.14 元，公司將擴大冷凍冷藏倉儲版圖，預計投資 3.37 億元興建高雄岡山廠倉儲。

裕國去年股利擬配發 1 元現金股利。

同時，裕國在台中住宅建案「裕國豐盛」於第去年四季陸續交屋，全年營建收入增加超過 2.2 億元，且倉儲收入也成長，但肉品銷售下滑，全年營收 22.59 億元，也較上一年衰退。

裕國 2022 年第四季營收爲 7.85 億元，毛利率爲 12.28%，季增 3.98 個百分點，年減 7.34 個百分點，稅後純益 3972 萬元，季增 1.03 倍，年減 42.37%，每股 0.34 元。

裕國 2022 年營收爲 22.59 億元，毛利率 12.07%，年減 5.96 個百分點，稅後純益 1.32 億元，年減 54.75%，每股純益 1.14 元。

裕國手上目前有「裕國豐盛」新建案，總銷約 8 億元，為地上 12 層大樓、總戶數 135 戶，在 2022 年第四季陸續交屋，第四季認列營收約 2.2 億元。