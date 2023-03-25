久陽螺絲本業逐步回溫 子公司榮福拚轉盈

台鋼集團旗下螺絲廠久陽 (5011-TW) 表示，隨著客戶去化庫存告一段落，將帶動後續螺絲需求回溫，加上子公司榮福完成焚化爐整修後，可望轉虧為盈，支撐今年營運表現。

除了客戶去化庫存告段落，久陽也看好，俄烏戰爭後的龐大重建商機，將引爆另一波補貨潮，加上集團的整合效益持續發酵，螺絲本業營運可期。

轉投資事業方面，久陽表示，榮福承接的焚化爐體老舊時常破管停爐，導致投入大量人力財力進行全面整修，在停爐期間營收減少，但成本大幅增加，因此去年虧損較大。

不過，隨著榮福完成焚化爐整修後，久陽認為，操作效率將有一定程度的提升，同時積極爭取新標案，今年有機會轉虧為盈。另一子公司台鋼運輸去年則因海運費大跌、獲利衰退，久陽表示，今年將積極建立自有車隊，提升獲利。

久陽去年營收 48.17 億元，年增 28.1%；稅後純益 2.84 億元，年增 119%，每股純益 3 元，創 10 年新高。其中螺絲本業營收年增 87%，毛利率來到 23.3%，提升 9.5 個百分點，推升營業獲利 3.24 億元，更年增近 7.6 倍。

去年營運亮眼，久陽也決議每股擬配息 2 元，配發率 66%，若以周五收盤價 26.3 元估算，現金殖利率達 7.6%。