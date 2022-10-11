美倉儲出庫訂單驟降 顯現消費需求萎縮

根據 WarehouseQuote 的最新報告，美國倉儲所接到的零售商品出庫訂單大減，顯示出消費者需求正出現萎縮。

WarehouseQuote 的最新數據顯示，目前零售商對倉儲業者下訂的商品出庫訂單，較去年同期大幅減少了約 33%。此外，由亞洲航向美西的貨運船隻，貨量僅剩滿載時的四分之三。

WarehouseQuote 行銷長 Jordan Brunk 表示，被運出倉庫並送至零售門市的商品越來越少，也代表可接收訂單的閒置倉儲空間減少。

Brunk 指出，儘管美國西岸的第三方物倉儲價格仍較去年同期增長，但近期有所下跌。此外，有不少海外的貿易商為避開西岸碼頭罷工問題，選擇將貨物移至東岸港口，東岸倉儲訂價因此上升。

喬治亞港務局執行董事 Griff Lynch 預估，在先前見證史上最多艘等待靠港的船舶後，未來幾周的數量將下滑。

美國貨運倉儲公司 SEKO Logistics 也表示未見需求下滑情形，但指出智慧包裹存寄櫃、伺服器整合架、超聲波機等昂貴物品，以及顯示器等時效性強的商品訂單依然強勁。

美國一項「對外招標拒絕指數」(OTRI) 也顯示出訂單減少跡象，該指數的數值越高意味著訂單多，反之則訂單少。目前該數值正處在 2019 年的水準，較去年同期的水準下降 80%。如果從不包含燃油附加費的角度來看，目前指數還要比去年同期低 31%。