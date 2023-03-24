復盛應用去年獲利創新高EPS 36.64元 擬配息22元也登峰

疫情帶動的高爾夫球熱，驅動高球桿頭代工廠 2022 年的獲利表現，龍頭廠復盛應用 (6670-TW) 今 (24) 日公布最新財報，營收和獲利雙創新高，全年稅後純益 48.1 億元，創新高，年增 1.03 倍，每股純益 36.64 元，擬配發每股 22 元股息也創新高。

復盛應用 2022 年第四季營收 92.17 億元，毛利率 28.44%，季增 3.11 個百分點，年增 3.55 個百分點，稅後純益 11.13 億元，季減 17.79%，年增 53.5%，單季每股純益 8.43 元。

復盛應用 2022 年全年營收 337.16 億元，毛利率 25.55%，年增 1.99 個百分點，全年稅後純益 48.1 億元，創新高，年增 1.03 倍。

以復盛應用擬對去年配發每股 22 元股息來看，盈餘配發率達 60.04%，以今天收盤價 236.5 元計算，現金殖利率達 9.3%。

就高爾夫球具代工廠去年的獲利來看，復盛應用的每股稅後純益 36.64 元奪冠，其次是大田 (8924-TW) 的每股純益 21.4 元，第三名則是明安 (8938-TW) 的每股純益 16.92 元，鉅明 (8928-TW) 2022 年每股稅後盈餘 5.63 元。