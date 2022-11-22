復盛應用今年營收將突破300億元 獲利可望登頂

高爾夫球桿頭廠復盛應用 (6670-TW) 進入第四季旺季，加上新料號產品提前在第四季出貨，有助推升復盛應用 2022 年營收及獲利再度向上締造新高紀錄，全年營收將突破 300 億元大關。

第四季及翌年第一季都是高爾夫球具的傳統旺季，復盛應用財務總監許廷儀今 (22) 日出席交易所的法說會指出，2023 年春節落點在 1 月，因此客戶對於市場行銷安排上，多要求今年第四季提前出貨建立庫存，也使第四季出貨量預估大幅增加。

不過，許廷儀指出，歐美高爾夫球具品牌在第四季的拉貨力道大增，是否減弱 2023 年首季出貨動能，以及明年因經濟衰退導致消費減少，仍是業界普遍的隱憂。

復盛應用 80% 營收來自高爾夫球具，累計前 10 月營收 275.2 億元，年增 46.63%，法人估在客戶端拉貨積極的效應之下，2022 年全年營收將突破 300 億元，每股純益也將在匯兌利益的挹注下突破 36 元，雙雙改寫歷史新高。

復盛應用在越南的新廠二期工程今年完工，依產能新增加的量能估算，2023 年復盛應用自越南廠的出貨量將超越廣東中山廠，越南出貨占比 60% ，中山廠則約 40%。

復盛應用今年前三季營收 245 億元，稅後純益已達 36.96 億元，每股純益達 28.21 元；今年資本支出約 4000-5000 萬美元，預估 2023 年的資本支出較今年爲高，主要在優化越南廠的製程。