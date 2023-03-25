經部：海能風場47座風機全數併聯發電 JERA仍將投入後續運維

經濟部能源局今 (25) 日表示，近年疫情影響全球離岸風電工程建設進度，但台灣離岸風電業者持續與公部門共同打拼努力，繼 2021 年底完成第一階段示範案 43 座風力機，3 月 21 日第 3 座離岸風場海能風場 47 座風機全數完工併聯，加入綠能發電行列，而日商 JERA 捷熱能源也將持續投入在台灣完工離岸風電案場。

能源局說明，海能風場是 JERA 捷熱能源、麥格理綠投資集團及風睿能源分別持有 49%、26%、25%，共同合作攜手開發的離岸風場，完工後共 47 座 8MW 風機，總裝置容量為 376MW，每年可為約 38 萬戶家庭提供潔淨風能。

能源局補充，離岸風電海事工程複雜度遠遠超過陸上風電，首先要先克服海上工作環境，操作人員必須在受風浪起伏的工作船身上操作起重機具，且風浪過大時船隻必須立即返航，其次，風機零組件、基樁水下基礎合計重達數千公噸，從港口運輸至風場、組裝、安裝至定地點並進行施工安裝，都需要經過精密安排，才不會出現安裝嚴重落差

經濟部感謝全體離岸風電施工人員的付出、各開發商與在地供應鏈業者的踴躍參與，未來將在公私部門協力推動下，共同朝向 2025 年離岸風力裝置容量達 5.6GW 以上，確保電力供應穩定。

不過日商 JERA 先前傳出將撤出投資海鼎風電一事，對此，經濟部說，日商捷熱能源是我國推動能源轉型重要的合作夥伴，對於個別公司財務規劃予以尊重，也持續歡迎各國大廠來台投資離岸風電，目前已有法國知名外商擬接手股權，參與海鼎三專案。

經濟部進一步說明，台灣捷熱能源 (JERA Energy Taiwan) 雖未參與區塊開發第一期選商作業，但仍持續深耕台灣離岸風電產業，與合作夥伴共同就完工離岸風場案場如我國海洋、海能風場等，投入後續運維等面向，為台灣離岸風場開發持續注入新能量。