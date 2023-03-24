央行再升半碼 台銀1年期定儲牌告利率1.59% 14年來新高

央行再升半碼 台銀1年期定儲牌告利率1.59% 14年來新高。(鉅亨網資料照)
央行再升半碼 台銀1年期定儲牌告利率1.59% 14年來新高。(鉅亨網資料照)

中央銀行 23 日升息半碼 (0.125 個百分點)，國銀龍頭台灣銀行循例在翌日宣告調整牌告利率，其中 1 年期定儲機動利率足額反映後，利率將攀抵至 1.59%，創下逾 14 年來新高，相關調整將在 3 月 27 日生效。

台灣銀行今 (24) 日下午公布牌告利率調整方案，包括各天期的定期儲蓄、定期存款、活期存款等的機動、固定利率，以及活期儲蓄等全都採足額反映，也就是加碼 0.125 個百分點。

其中 1 年期定儲機動利率加碼 0.125 個百分點後，機動利率將來到 1.59%、固定利率則為 1.60%；至於定期存款 1 年期機率利率為 1.565%、固定利率為 1.575%。

活期儲蓄部分，加碼 0.125 個後牌告利率將來到 0.7%；活期存款調後，牌告利率將來到 0.58%。

至於薪資轉帳活期儲蓄存款則是採超額反應，加碼幅度為 0.17 個百分點，加碼後牌告利率將來到 0.75%；另外，證券戶活期儲蓄利率維持不變，仍維持 0.03%，有趕錢入股的用意。

一銀傍晚也公布牌告利率調整，包括定期儲蓄、定期存款、活期儲蓄、活期存款、薪資轉帳等全都足額調整，證券戶活期儲蓄利率則維持不變。

根據一銀公布資料，調整後 1 年期定儲固定利率將來到 1.63%、機動利率 1.59%；定期存款 1 年期固定利率 1.575%、機動利率 1.565%。

根據去年慣例，在國銀龍頭台銀公布牌告利率後，預料包括土銀、合庫銀、華銀、彰銀、兆豐銀、台企銀等公股銀也將宣布調升牌告利率。

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