BTFP誕生：一文了解美國流動性新機制

一、流動性新機制誕生

要了解 BTFP 就要先從現有的機制開始討論，這次 SVB 與第一共和等相關銀行面臨到的問題就是流動性問題，而流動性這個議題一直以來都是 FED 最重視的項目，因為涉及到信心與市場流通性。

只有充足且穩定的流動性，才能有穩定的金融秩序與經濟發展。目前主流的流動機制如下：

而這次 SVB 會發生擠兌事件，就是因為他們在既有的流動性機制已經無法取得更多資金，因此只能透過現增與賣資產換取現金，結果也因為資產跌價導致出現實現損益進一步傷害銀行的財務結構。

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二、BTFP 機制說明

這樣的處境不只有 SVB 一家而已，而是有許多銀行都有類似的問題，只是規模大小差異，這是因為隨著利息上升銀行的利息成本也逐漸上升，原先因為長期投資的債券也發生市價減損的狀況，進而降低了在舊有機制下向 FED 周轉的能力。為了快速解決此問題，FED 提出 BTFP(Bank Term Funding Program)，希望可以提振市場信心，介紹如下：

根據上圖可以發現最重要的一點，那就是可以面額借款，這讓金融機構相較於原本的機制甚至是可以多借出兩倍以上的現金。如果您還想知道：這些機制的成本為何與央行金融活水效益，點我看此推薦閱讀。

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