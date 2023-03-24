〈鈊象法說〉今年保持雙位數成長 獲利繳出佳績

鈊象 (3293-TW) 今 (24) 日召開法說會，董事長李柯柱表示，今年明星三缺一將是重要成長動能，將推出 3 款新遊戲，看好今年也能保持過去雙位數成長表現，營收、獲利可望繳出更好成績。

鈊象表示，主打遊戲包含金猴爺、明星三缺一、金好運、滿貫大亨、海王寶藏、金虎爺、SlotTrip 等，除了國內市場以外，將持續深耕海外市場，擴大市占率，遊戲營收表現可穩定成長。

鈊象表示，去年下半年迄今單月營收已保持 10 億元營收水準，預計今年可望保持，獲利方面，近幾年毛利保持 96%，公司預期，只要線上比例持續保持高比重，可維持毛利率水準，法人看好，今年可望賺逾 4 股本。

鈊象指出，去年營收比重來看，明星三缺一貢獻最高，再來是金猴爺、美國授權，而最近成長較高的是東南亞授權、排名第四，再來才是金好運、滿貫大亨、海王寶藏、金好運與 SlotTrip。

鈊象金猴爺快速成長後，去年營收比重落居第二，公司解釋，去年金猴爺表現較前小幅衰退，相對明星三缺一保持小幅成長，因而成為主要營收來源。

付費率方面，鈊象表示，明星三缺一持續增加至 2%，滿貫大亨等付費率約落在 7%，將持續公司會員規模以及付費率比率。

鈊象商用遊戲機台主攻中國、美國市場，公司指出，去年狂野飆車 9 VR 版、奪寶期航 VR 版等在美國銷售佳，中國則受疫情影響、消費力下滑，衝擊機台營收。

鈊象表示，今年中國逐步復甦，加上 5 月迎來中國廣州 3A 展，可望接觸更多新業務，預計第二季可望有較明顯需求，此業務今年將較去年成長。

鈊象因應未來十年發展，斥資 18 億元購置營運用地，除了研發擴編需求，加上目前營運基地員工可用空間逐步減少，因而才有新設基地想法，目前該用地仍有兩年租約，預計兩年後才會啟動建置規劃。