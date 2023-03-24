聯想再斷臂求生 被爆全面裁撤「拯救者」手機業務

在社交平台上，一位認證為中國聯想集團 (03396-HK) 員工的人士發文表示，聯想周一（20 日）正式通知全面裁撤自有手機品牌「拯救者」手機業務，未來僅保留當年以 29 億美元收購的摩托羅拉行動業務。

據新浪科技報導，在最先發出聯想全線裁員消息的「聯想員工」帖子下，多名同樣認證為「聯想員工」的網友，也明確表示自己被裁掉。被聯想收購的摩托羅拉內部員工則表示：「已經問了多名老同事，所問之人基本都中了，已經不敢再問。」

聯想內部人士透露，「早上還在評估項目，但下午就被約談了。」該員工說，此次裁撤人員數量介於 50-100 人，被約談後三天內簽字者，可獲得「N+2」離職賠償，超過三天者，聯想只能按「N+1」賠償。

也有部分聯想內部人士稱，「正常裁員每個公司都會有，但整個業務被裁就有些誇張了。」

聯想為什麼砍掉手機業務？

這一點從電商平台的銷量或許可看出端倪。京東銷量數據顯示，目前「拯救者」Y70、Y90 以及電競手機 Pro 等多款手機，多家店鋪銷量普遍在 200 件左右，搜索展示頁前十的商家中，僅一家銷量破千。在天貓商城上，聯想官方旗艦店 Y70 手機銷量僅 54 件，其餘店鋪中，銷量超過 200 件者寥寥無幾。

聯想手機業務一落千丈的背後，原因十分複雜。外界普遍認為，聯想手機更新換代風格差異大，且每款手機的更新換代永遠超不過三代，成了聯想將一手好牌打得稀爛的關鍵。

資深數位行業人士張國斌則說：「第一，中高階手機已經普遍具備了電競手機的功能，這直接導致了電競手機缺乏有力賣點，受眾隨之萎縮。既然電競手機不能挺進銷量榜，就難以有好的 ROI （投資報酬率），最後的命運就是邊緣化。」

一手好牌 打得稀爛

縱觀聯想手機多年歷史，真可謂「一手好牌，打得稀爛」。

時間拉回 2010 年，聯想正式推出「樂 Phone」，憑藉和電信公司合作的優勢，「樂 Phone」銷量不俗，銷量衝上 50 萬支，成功讓聯想在智慧手機市場站穩腳跟。2013 年，聯想先後推出的中高階手機「K900」，以及憑藉外觀設計走紅的「樂檬 K3」，也在市場取得很大迴響。

至 2014 年 1 月，聯想以 29 億美元收購摩托羅拉手機業務，聯想手機市占率從 6.7% 攀升至 7.4%，排名全球第三。智慧手機市場迅速擴大，促使聯想贏得市場關注，與當時手機行業炙手可熱的中興、華為、酷派三家手機製造商，被並稱為「中華酷聯」，成為消費者心目中具有份量的智慧手機品牌。

然而，隨著智慧手機行業競爭不斷加劇，小米 (01810-HK) 、OPPO、vivo 等品牌影響力號召力不斷擴大，聯想在手機行業的地位開始每況愈下。

IDC 的數據顯示，早在 2016 年第 1 季，聯想手機便被 OPPO、vivo 等中國國產手機品牌超越，跌出全球手機市場前五強，此後聯想便一蹶不振。隔年，聯想智慧手機在中國市場銷量已降至 179 萬支，市占率僅 0.4%。