〈母親節商機〉環球購物業績增2成 大調約50個櫃位營運續強

隨著疫情影響式微，百貨消費需求持續升溫，冠德 (2520-TW) 轉投資環球購物中心 Global Mall 最新指出，前 2 月業績年增超過 20%，為迎接將於 3 月底登場的母親節檔期，3-4 月全台據點共將調整引進約 50 個新櫃，預計改裝後，可再帶動該櫃位業績成長超過 5-10%。

環球購物表示，觀察到疫情過後消費者更注重數位科技創新、互動式場景體驗、個人化生活風格及健康、特色化餐飲等四大趨勢，因此，春季新櫃改裝以 3C 穿戴裝置、生活旗艦店和潮流複合選物店為主力。

此次環球購物引進多家新北首個或新型態居家生活、餐飲、服飾配件新櫃，包括 SAMSUNG、全國電子、ONE BOY 等品牌，又以新北中和、板橋車站改裝幅度最高，預期改裝後帶動該櫃位業績成長 5-10%。

其中，環球購物新北中和店春季改裝共達 22 個櫃位，1 樓改裝主軸為強化數位科技創新、互動式場景體驗，將引進多個 3C、穿戴裝置新櫃，未來轉型為數位互動式場景專區。

環球購物進一步說明，由於美型小家電和居家用品熱銷，業績成長達 10%，因此，將再引進多家生活旗艦店或家電新型態店，4 月有全國電子新型態店登場，HOLA 則改裝擴大為超過 200 坪旗艦店。