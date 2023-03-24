盤中速報 - 順德(2351)股價大漲至139.0元，漲幅達7.34%

順德(2351-TW)24日09:13股價上漲9.5元，報139.0元，漲幅7.34%，成交5,139張。
順德(2351-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為半導體導線架。五金文具用品。模具及其他。
近5日股價上漲8.37%，台灣加權指數上漲4.22%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+2,611 張
- 外資買賣超：+1,860 張
- 投信買賣超：+121 張
- 自營商買賣超：+630 張
- 融資增減：+36 張
- 融券增減：-141 張
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