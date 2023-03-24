盤中速報 - 順德(2351)急拉2.25%報136.0元，成交3,751張

順德(2351-TW)近5分K漲速2.25%，24日09:09報136.0元，成交3,751張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
順德(2351-TW)近5日股價上漲8.37%，所屬產業為半導體業，相關半導體類指數上漲5.92%。台灣加權指數上漲4.22%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+2,611 張
- 外資買賣超：+1,860 張
- 投信買賣超：+121 張
- 自營商買賣超：+630 張
- 融資增減：+36 張
- 融券增減：-141 張
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+24.81%
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原投組報酬率
+15.78%
$11,578
投組標的成分
40%
6143
20%
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20%
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