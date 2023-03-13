盤中速報 - 順德(2351)急跌-2.07%報118.5元，成交333張

順德(2351-TW)近5分K跌速2.07%，13日09:11報118.5元，成交333張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
順德(2351-TW)近5日股價上漲2.08%，所屬產業為半導體業，相關半導體類指數下跌0.52%。台灣加權指數下跌0.53%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+87 張
- 外資買賣超：+161 張
- 投信買賣超：-278 張
- 自營商買賣超：+204 張
- 融資增減：-500 張
- 融券增減：-137 張
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投組標的成分
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