盤中速報 - 健策(3653)急拉2.09%報440.5元，成交1,953張

健策(3653-TW)近5分K漲速2.09%，23日09:27報440.5元，成交1,953張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
健策(3653-TW)近5日股價上漲4.24%，所屬產業為電子零組件業，相關電子零組件類指數上漲3.25%。台灣加權指數上漲2.42%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+929 張
- 外資買賣超：+791 張
- 投信買賣超：+28 張
- 自營商買賣超：+110 張
- 融資增減：+249 張
- 融券增減：-47 張
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