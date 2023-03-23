盤中速報 - 健策(3653)急拉2.09%報440.5元，成交1,953張

健策(3653-TW)近5分K漲速2.09%，23日09:27報440.5元，成交1,953張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

健策(3653-TW)近5日股價上漲4.24%，所屬產業為電子零組件業，相關電子零組件類指數上漲3.25%。台灣加權指數上漲2.42%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+929 張
  • 外資買賣超：+791 張
  • 投信買賣超：+28 張
  • 自營商買賣超：+110 張
  • 融資增減：+249 張
  • 融券增減：-47 張

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