南非幣波動率創一個月最大漲幅 拉瑪佛沙農場門醜聞再成焦點

南非幣波動性近來飆升，一個月隱含波動率創一個來最大漲幅，反映圍繞在總統拉瑪佛沙身陷的「農場門」醜聞再次動搖投資人對南非脆弱的信心。

「農場門」醜聞起因是拉瑪佛沙自家休閒農場在 2020 年遭竊盜闖入，卻意外扯出家中藏有大筆美元現金遭竊，這筆錢不但沒有申報紀錄，農場也未向警方報案，卻有一名總統保鑣被派去查案，還付錢要竊賊封口。

外界懷疑拉瑪佛沙涉及貪腐不法，他則反駁，這筆錢是他向一名蘇丹商人出售水牛的所得。整起事件逼得當年以剷除貪腐為口號上台的拉瑪佛沙一度考慮辭職，雖然他在去年 12 月在「非洲民族議會」(ANC) 的黨魁選舉中連任，但聲勢已經受到打擊。

南非主要反對黨「民主聯盟」先前要求南非稅務主管機關，查證該名蘇丹商人是否遵守入境申報外幣的規定，該機關周一 (6 日) 表示，經過調查，找不到那筆美元現鈔是蘇丹商人購買水牛所付款項的紀錄。

此消息導致南非幣應聲急貶 0.7%，顯示拉瑪佛沙的醜聞，可能再度動搖脆弱的南非金融市場。

InTouch 資本市場資深外匯分析師 Piotr Matys 說：「政治不確定性可能浮現。由於反對黨局決心找出這筆資金的流向，拉瑪佛沙可能面臨新一波彈劾壓力。」

南非議會獨立調查小組去年發現，拉瑪佛沙處理農場竊盜案的作法，可能已經構成違憲。但後來報告遭國會議員撤銷，讓潛在的彈劾調查無法進行，後來拉瑪佛沙順利當選黨魁。

南非明年將舉行大遠， 民調顯示，執政黨非洲民主議會 (ANC) 可能痛失自 1994 年種族隔離結束以來一直掌握的過半席次，因此拉瑪佛沙周一宣布多項內閣人事案，包括任命一名電力沙皇，以展現解決長期缺電和嚴重失業的決心。