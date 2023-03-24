日本藥品市場規模全球第三 成全球藥廠新藍海

國內生技產業近年陸續打入國際盃，拿到藥證之後，自建通路或里程授權的成功經驗成為投資亮點。法人觀察業界最新動態，日本藥品市場成為醫藥業界下一個瞄準的對象。

綜觀全球藥品市場，受惠於新藥持續上市、與創新技術驅動新醫療技術的開發，帶動總體市場持續成長。其中，美國、中國大陸、日本的藥品市場為全球排名前三大，前述國家的藥品市場規模均超過千億美元，總和近 6 成全球藥品市場。

據統計，美國藥品的市場規模 5,800 億美元，全球市占率約 40%。不過，業界知名人士分析，北美洲、歐洲長期以來是全球藥品銷售最主要的區域市場，但因已屬成熟市場，在經濟發展減緩的壓力及醫療支出的管控下，藥品市場的成長速度相較下趨緩，長期而言在全球市場的占比率將降低。

日本方面，藥品市場規模約 850 億元，全球市占率約 6%。不但藥證不易取得、認證困難，反而成為多家業者的新目標。

全球醫藥市場概況

業界專家強調，亞太地區除了具人口高成長性的優勢外，也加上經濟發展、較高的人口高齡化帶動對醫療的需求，在全球藥品市場的占比，預期將逐年上升。其中，又以日本是全球第三大醫療消費大國，也是全球第二大的腫瘤藥品市場，其生物醫藥技術的推進與趨勢，更是具有一定指標性。

國際藥事法規專家表示，因日本有獨立藥品審查機構，藥證審查過程並無參考已核准國家的審查時程及機制，藥證審查更特別要求需有日本人的臨床試驗數據，故日本藥品市場以管控嚴謹、具封閉特性、市場進入門檻高。即使連許多歐美認可的藥物，要進入日本市場時，都必須重新進行臨床試驗。