成霖以逾7600萬元處分旗下DANZE商標權 給加拿大最大零售集團

全球水龍頭與衛浴產品大廠成霖企業 (9934-TW) 今 (24) 日指出，成霖以加幣 340 萬元 (約新台幣 7612 萬元 )，出售旗下 DANZE 商標權給加拿大最大的零售業集團加拿大輪胎公司，在完成交易之後，成霖在北美市場仍保有包括 Gerber、Lenz 等自有品牌經營。

成霖指出，此次 DANZE 商標權交易的買方加拿大輪胎公司原即為 DANZE 產品的通路商，在完成交易之後，DANZE 的水龍頭與衛浴產品仍將維持由成霖代工生產。

加拿大輪胎公司 (Canadian Tire Corporation, Limited）是加拿大最大的零售業集團，旗下有汽車零配件、工業用電器及家電、電子產品、派對活動用品、五金、專業及業餘體育用品、登山用品、打獵用品、園藝用品、休閒服飾以及家具。

成霖 2022 年全年財報營收爲 202.11 億元，毛利率 24.56%，年減 0.06 個百分點，稅後虧損 8.89 億元，較 2021 年由盈轉虧，每股虧損 2.48 元。

成霖過去以貿易起家，過去始終以「銷售帶領生產」的模式運作，經常為了滿足客戶而犧牲利潤，成霖未來將改以「生產帶領銷售」，強化產品開發與生產製造的能量，以符合市場需求，進一步提升獲利能力。