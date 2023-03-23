英特磊今年聚焦四大重點 看營運逐步回溫

三五族業者英特磊 IET-KY(4971-TW) 今 (23) 日召開法說會，展望未來，董事長高永中表示，雖然今年整體市場變數仍多，但公司仍將著重在四大發展重點，包含重點推動 5G 及 6G 相關產品、量產及先進產品並重、聚焦 MBE 優勢產品、持續強化 MBE 軟體硬體能力，整體營運可望逐步回溫。

高永中表示，今年上半年受到通膨、銀行利率高升、消費緊縮、美國對半導體產品出口管制緊縮等，客戶量產訂單確實較為保守且庫存消化速度減緩，觀察今年前 2 個月量產訂單有稍微延遲的現象。

高永中進一步指出，基於 5G 與 6G 科技、大數據、人工智慧相關應用持續發展，加上公司與客戶關係及產品面均維持穩定，美國政府對半導體產業的大力支持，因此對未來產品銷售及市場發展仍具信心，營運有望逐步回溫，且觀察目前各種無線通訊技術及產品多與英特磊目前產品有高度關聯性，公司持續看好相關領域商機。

高永中補充，將發揮在 MBE 領域技術領先定位，持續開拓量產產品與國際市場，掌握市場先機，在國防訂單部分，美國及其同盟國對於銻化鎵需求可望維持增長，英特磊也將增加機台，持續深入與客戶間合作，預期今年仍能維持成長態勢，並有較大幅度的成長空間。

營運方面，英特磊去年第四季營收達 2.1 億元，季減 0.15%、年減 6.9%，毛利率 31.62%，季減 2.37 個百分點、年減 8.3 個百分點，營益率 8.89%，季減 4.24 個百分點、年減 7.31 個百分點，稅後純益 3330.4 萬元、季增 48.94%、年增 26.44%，每股純益約 0.91 元。

累計英特磊去年營收達 8.93 億元、年增 18.39%，毛利率 39.23%、年增 4.2 個百分點，營益率 18.63%、年增 6.02 個百分點，稅後純益 1.57 億元、年增 80.1%，每股純益 4.34 元，寫下近八年新高。

產品組合方面，英特磊去年磷化銦 (InP) 磊晶片銷售佔比達 54.08%，其中，HBT 磊晶片銷售額增加較大，砷化鎵 (GaAs) 銷售佔比則與前一年度相當，約 27.79%，以砷化鎵為基板的紅外磊晶產品成長幅度較大，公司也持續與主要客戶研發 GaN 二次長晶、長波長 VCSEL 與稀氮化物 (Dilute Nitride) 磊晶技術。

英特磊董事會也決議去年股利分派，每股擬配息 2 元現金股利，配發率約 46%，若以今日收盤價 56.2 元計算，現金殖利率約 3.55%。