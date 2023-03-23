鉅亨速報 - Factset 最新調查：同欣電(6271-TW)EPS預估下修至16.55元，預估目標價為236元

根據FactSet最新調查，共8位分析師，對同欣電(6271-TW)做出2023年EPS預估：中位數由17.35元下修至16.55元，其中最高估值19.38元，最低估值14.6元，預估目標價為236元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|最高值
|19.38
|24.35
|最低值
|14.6
|16.61
|平均值
|16.84
|19.64
|中位數
|16.55
|18.81
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|最高值
|14,530,000
|17,510,000
|最低值
|12,692,000
|13,937,380
|平均值
|13,600,790
|15,525,340
|中位數
|13,554,000
|15,327,000
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|17.98
|15.49
|7.88
|4.49
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|14,071,591
|13,860,114
|10,178,002
|7,430,654
詳細資訊請看台股內頁：
https://invest.cnyes.com/twstock/TWS/6271/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。