盤後速報 - 東和鋼鐵(2006)下週(3月30日)除息3.5元，預估參考價57.9元

東和鋼鐵(2006-TW)下週(3月30日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利3.5元。
以今日(3月23日)收盤價61.40元計算，預估參考價為57.9元，息值合計為3.5元，股息殖利率5.7%。（註：預估參考價等資訊，皆以(3月23日)收盤價做計算，僅提供參考）
東和鋼鐵(2006-TW)所屬產業為鋼鐵工業，主要業務為鋼筋、扁鐵、角鐵、盤元、其他鋼鐵製品之製造加工銷售。型鋼及合金鋼、工具鋼、高碳鋼、其他特殊鋼之製造加工銷售。輪船解體、舊船買賣.....等。近5日股價下跌1.76%，台灣加權指數上漲2.42%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2023/03/30
|61.40
|3.5
|5.7%
|0.0
|2022/03/25
|81.0
|6.4
|7.9%
|0.0
|2021/06/25
|47.95
|1.5
|3.13%
|0.0
|2020/06/12
|24.3
|1.35
|5.56%
|0.0
|2019/07/16
|23.65
|1.2
|5.07%
|0.0
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