盤後速報 - 東和鋼鐵(2006)下週(3月30日)除息3.5元，預估參考價57.9元

東和鋼鐵(2006-TW)下週(3月30日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利3.5元。

以今日(3月23日)收盤價61.40元計算，預估參考價為57.9元，息值合計為3.5元，股息殖利率5.7%。（註：預估參考價等資訊，皆以(3月23日)收盤價做計算，僅提供參考）

東和鋼鐵(2006-TW)所屬產業為鋼鐵工業，主要業務為鋼筋、扁鐵、角鐵、盤元、其他鋼鐵製品之製造加工銷售。型鋼及合金鋼、工具鋼、高碳鋼、其他特殊鋼之製造加工銷售。輪船解體、舊船買賣.....等。近5日股價下跌1.76%，台灣加權指數上漲2.42%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2023/03/30 61.40 3.5 5.7% 0.0
2022/03/25 81.0 6.4 7.9% 0.0
2021/06/25 47.95 1.5 3.13% 0.0
2020/06/12 24.3 1.35 5.56% 0.0
2019/07/16 23.65 1.2 5.07% 0.0

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