〈陸港盤後〉中國金融體系穩定 經濟復甦 港股站上20,000點

中國 A 股市場三大指數周四（23 日）收盤齊揚，滬指漲 0.64%，港股恒生指數站上 20,000 點，在歐洲與美國皆爆發銀行業危機之際，中國股市卻逆勢走高，原因是中國金融體系未出現新危機，且經濟動能逐漸增強。

滬指周四收盤漲 0.64% 報 3,286.65 點，深成指漲 0.94% 報 11,605.29 點，創業板指漲 0.83% 報 2,361.41 點；兩市成交額合計人民幣（下同）1.0207 兆元，「北向資金」淨買入 48.08 億元，連續第九日加碼。

半導體、晶片類股大幅走高，金融、釀酒、煤炭、有色等族群均上揚，酒店餐飲、紡織服裝、物流、家居、汽車、媒體、地產、醫藥等類股則走低。

香港恒生指數周四收盤大漲 2.34%，恒生科技指數勁揚 4.74%。

美股道瓊指數周三收盤重挫 530 點，利空是聯準會（Fed）主席鮑爾在記者會上提及通膨依舊高漲，降低市場對央行今年降息的預期，且財長葉倫向國會議員表示，不考慮全面擔保存款，打破由政府出手解決銀行擠兌危機的希望。

中國股市之所以走高，並不是說中國市場沒問題，但中國金融體系並未出現新危機，且經濟動能逐漸增強。央行正在增加流動性，消費者信心似乎在上升，甚至證據顯示房地產市場有望避免「硬著陸」。

GW&K 投資管理公司合夥人 Nuno Fernandes 說，過去幾周投資人持有中國股票的理由變得更有說服力，純粹是因為中國對困擾世界其他地區的問題具有韌性。

高盛集團新興市場團隊周三則在一份報告中寫道，中國市場的韌性，正為其他新興市場帶來支撐。 高盛表示，亞洲的貨幣和股票市場將不受全球波動影響，部分原因是中國經濟成長動能較強。

騰訊股價周四收盤飆漲逾 8%，利多是騰訊周三宣布，去年全年淨利為 1,882.43 億元，相當於日賺 5.16 億元。去年營收則年減 1% 至 5,545.5 億元，比華爾街分析師預估的 5,551.5 億元少，為首次出現下滑。