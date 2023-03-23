盤中速報 - 先進光(3362)股價大漲至125.5元，漲幅達7.26%

先進光(3362-TW)23日12:40股價上漲8.5元，報125.5元，漲幅7.26%，成交4,268張。
先進光(3362-TW)所屬產業為光電業，主要業務為光學鏡片加工製造買賣。鏡片組合裝配製造買賣。光學原器加工製造買賣。
近5日股價上漲8.33%，櫃買指數上漲3.05%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+23 張
- 外資買賣超：-80 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+103 張
- 融資增減：+1,821 張
- 融券增減：-17 張
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