盤中速報 - 先進光(3362)股價大漲至125.5元，漲幅達7.26%

先進光(3362-TW)23日12:40股價上漲8.5元，報125.5元，漲幅7.26%，成交4,268張。

先進光(3362-TW)所屬產業為光電業，主要業務為光學鏡片加工製造買賣。鏡片組合裝配製造買賣。光學原器加工製造買賣。

近5日股價上漲8.33%，櫃買指數上漲3.05%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+23 張
  • 外資買賣超：-80 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+103 張
  • 融資增減：+1,821 張
  • 融券增減：-17 張

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