岱宇擴大電動自行車佈局 推出自有品牌搶攻歐美市場

岱宇 (1598-TW) 擴大自行車佈局，繼入股電動輔助自行車 (E-Bike) 代工廠巨琛後，再推出電動輔助自行車品牌 Cikada，並將打入歐美電動輔助自行車市場。

公司表示，近年隨著全球環保意識崛起，電動輔助自行車在全球快速發展，主要在於其適合男女老少騎乘體驗，亦能成為上班族在通勤上的另一種選擇。

岱宇觀察，目前歐美地區已有許多城市紛紛祭出友善電動輔助自行車的政策，小至購車補助，大至基礎建設，皆挹注電動輔助自行車市場強勁的成長動能。

而岱宇此次推出的電動輔助自行車品牌 Cikada，將符合不同族群需求，包括適合上班族通勤的 City Bike，適合親子外出、購物的 Touring Bike，以及適合運送物品、符合商用需求的 Cargo Bike 等。

在電池部分，考量歐美地區移動距離較遠，Cikada 配備大容量電池，充飽電的情況下可以提供 30-80 公里的騎乘範圍。此外，Cikada 亦將開發專屬的 APP，除了支援隨車智慧鎖外，亦擁有紀錄騎乘軌跡、車體功能控制與車況診斷功能。

岱宇為打造電動輔助自行車自有品牌，將在台中大甲興建新廠，目前還在打樣階段，產線還在評估中，預計今年下半年完工；公司預期，未來隨著新廠產能逐步開出，電動輔助自行車的代工、自有品牌營收比重可以達到 2 成。